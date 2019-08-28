«Единая Россия» провела 1500 уникальных «Добрых пикетов»

Татарстанская «Единая Россия» провела в республике серию креативных акций, чтобы рассказать жителям о программе работы на следующие пять лет. Волонтеры ежедневно общаются с людьми на улицах и центральных площадях городов и районных центров Татарстана. «Добрые пикеты» действительно привлекают внимание: трудно не заметить и пройти мимо большого Доброго Медведя. Молодежи и детям также нравится делать фото на 3D-граффити.

Добрый Медведь — талисман «Единой России». Эта ростовая кукла стала символом большой серии «Добрых пикетов», которые проводят единороссы в рамках своей избирательной кампании в каждом районе и городе республики. Ростовая кукла радует детей, люди подходят, чтобы сфотографироваться и задать вопросы волонтерам «Единой России». И конечно, социальные сети и паблики Татарстана сегодня пестрят селфи и снимками, на которых изображен необычный 3D-макет: парящая над ущельем огромная чайка. Если смотреть на нее с определенного ракурса, птица выглядит максимально реалистично.

«Наша цель во время пикетов — не просто привлечь внимание к партии, а рассказать о программе «Единой России», о планах работы на ближайшие пять лет, — комментирует волонтер Кирилл Аленбах. — Большой интерес вызывает информация о новых каналах прямой связи с жителями, которые создает татарстанская «Единая Россия» — таких как сервис « МОЙДЕПУТАТ.ОНЛАЙН » и горячая линия 8-800-201-1600. Людям важно знать, что теперь направить свои наказы и предложения они могут буквально одним звонком или в два клика — в том числе через чат WhatsApp — и они получат ответ».

Кампания по сбору наказов для работы депутатов «Единой России» в Госсовете РТ шестого созыва продолжается. Через сервис «МОЙДЕПУТАТ.ОНЛАЙН» уже поступило более 6,5 тысячи обращений. Значительный вклад также внесли шесть мобильных приемных партии: брендированные автобусы партии работают каждый в своей зоне Республики. Это позволяет кандидатам и их доверенным лицам получить обратную связь от жителей не только районных центров, но и многих сел республики. Также большой поток наказов поступает во время встреч во дворах, которые кандидаты «Единой России» проводят для подготовки новой республиканской программы «Наш двор». В общей сложности в татарстанскую «Единую Россию» поступило более 12 тысяч наказов.

Руководитель Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Кондратьев отметил:

— Главная задача, которую мы ставили на старте избирательной кампании перед кандидатами партийного списка, — дойти до каждого избирателя, зайти в каждый двор, чтобы донести Программу партии. Татарстанская «Единая Россия» — это инструмент прямого диалога жителей и всех уровней власти. Каждый житель, каждый избиратель должен получить возможность оставить свой наказ партии. Сегодня мы видим, что эта цель — достигнута.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»

