В Казани пожарные спасли 12-летнюю девочку по автолестнице

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Сегодня в Казани в доме на проспекте Амирхана произошел пожар. Спасателям пришлсь снимать с балкона 9 этажа 12-летнюю девочку.

На девятом этаже в тамбуре между квартирами произошло возгорание, сообщает пресс-служба главка МЧС по РТ. Едкий густой дым стал проникать в квартиры. Маленькая девочка спряталась от него на балконе.

После прибытия пожарные разделились. Один отряд отправился тушить огонь по лестнице дома. Второй же развернул автолестницу, чтобы снять ребенка. Девочку сняли и передали медикам.

Выяснилось, что горел ящик для хранения овощей на площади 2 кв. м.