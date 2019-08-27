С начала года на двухэтажных поездах в Москву съездили 282 тысячи казанцев и ижевчан

За семь месяцев 2019 года на двухэтажных поездах по маршрутам Казань — Москва и Ижевск — Москва перевезено более 282 тыс. пассажиров. Это на 20,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года

При этом доля перевозок пассажиров двухэтажными поездами от общего объема перевозок в дальнем следовании на полигоне ГЖД с января по июль составила 5,6%, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года, передает пресс-служба ГЖД.

Увеличение количества перевезённых пассажиров связано с расширением маршрутной сети поездов, сформированных из двухэтажных вагонов. В настоящее время курсируют 12 пар двухэтажных поездов по девяти маршрутам: из Москвы в Санкт-Петербург, Адлер, Казань, Воронеж, Самару, Кисловодск и Ижевск, а также из Санкт-Петербурга в Адлер и из Ростова-на-Дону в Адлер.

Напомним, первый рейс скорого двухэтажного поезда Казань-Москва состоялся в июне 2015 года, Ижевск — Москва — в декабре 2018 года.