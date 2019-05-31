ЦБ РФ заподозрил вывод активов из лишенной лицензии страховой компании НАСКО

Временная администрация Банка России, работающая в лишенной 14 мая лицензии компании НАСКО («Национальная страховая компания «Татарстан»), заподозрила прежнее руководство компании в выводе активов.



«Непередача временной администрации правоустанавливающих документов на активы может свидетельствовать о попытке сокрытия должностными лицами Общества фактов вывода активов, а также существенно затрудняет проведение оценки активов Общества», — отмечается в сообщении регулятора.

В связи с этим временная администрация ЦБ РФ направила в Генпрокуратуру и МВД информацию о противоправных действиях прежнего руководства НАСКО.



Напомним, что 15 мая Центробанк отозвал часть лицензий у НАСКО. В регуляторе сообщили, что компания была лишена лицензии за систематическое нарушение прав и законных интересов потребителей страховых услуг. Позднее стало известно, что временная администрация обратилась к правоохранительным органам после того, как не смогла получить доступ к необходимым документам и данным.

