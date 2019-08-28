Пассажиры оценили качество сервиса в российских поездах

Исследование сервиса путешествий Туту.ру, пассажиров российских поездов больше всего беспокоит проблема отсутствия Wi-Fi в поездах дальнего следования. Между тем они ценят вежливость проводников, свежую прессу и вкусные завтраки.

Опрос проводился с января по июнь 2019 года. В нем приняли участие более 90 тыс. пассажиров. Впечатление от поездки, отношение персонала и состояние вагона клиенты сервиса оценивали по десятибалльной шкале. Туту.ру проанализировал отзывы пассажиров сидячих, плацкартных, купейных и спальных вагонов, пишет ТАСС.

Напомним, год назад дочернее предприятие РЖД — «Федеральная пассажирская компания» сообщила о намерении с 2020 года запустить в России так называемый «железнодорожный лоукостер», под который будут выделены старые вагоны без биотуалетов и кондиционеров, еще не списанные в утиль.