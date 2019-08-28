Минпросвещения РФ разработало правила поведения учителей в интернете

Министерство просвещения России разработало примерное положение о нормах профессиональной этики педагогов, в них вошли правила поведения учителей в интернете.

Рекомендации по регулированию вопросов профессиональной этики педагогов были разработаны ведомством совместно с Общероссийским профсоюзом образования. Новое положение уточняет устаревший кодекс и содержит более детальное описание этических норм для педагогов.

Также документ призывает педагогических работников, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, воздерживаться от размещения в интернете информации, причиняющей вред здоровью или развитию детей, передает «РИА Новости».

Кроме того, в кодексе закрепляется право учителей на справедливое урегулирование конфликтов, возникших по факту нарушения норм профессиональной этики.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» четырем педагогам из Башкирии.

