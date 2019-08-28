СМИ: Украина не готова к возобновлению авиасообщения с Россией

Украина пока не готова к диалогу по возобновлению авиасообщения с Россией. Такое мнение высказали в Министерстве иностранных дел РФ.

В свою очередь депутат Верховной рады Евгений Балицкий заявил «Известиям», что возобновление авиасообщения с Россией для Украины играет очень важную роль. По его мнению, нынешний украинский лидер Владимир Зеленский и его команда пойдут на отмену запрета полетов, поскольку в стране настало время, «когда послемайдановская антироссийская истерия заканчивается», пишут «Известия».

Напомним, что в начале августа в воздушное пространство Украины пустили самолет российской авиакомпании «Глобус». Это произошло, несмотря на существующий запрет на авиасообщение между странами.

Прямые авиаперелеты между Россией и Украиной отсутствуют с октября 2015 года. Чтобы попасть в Киев, россиянам приходится летать через Минск.