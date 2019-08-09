Украина, несмотря на запрет, пустила к себе российский самолет
В воздушное пространство Украины пустили самолет российской авиакомпании «Глобус». Это произошло несмотря на существующий запрет на авиасообщение между странами.
Российский самолет был пущен на Украину 7 августа связи с необходимостью обойти зону активной грозовой деятельности в Словакии и Белоруссии. Лайнер, следовавший из итальянского Бари в Москву, находился в воздушном пространстве Украины 26 минут, сообщает «Украэрорух».
Напомним, что прямые авиаперелеты между Россией и Украиной отсутствуют с октября 2015 года. Чтобы попасть в Киев россиянам приходится летать через Минск.БизнесТранспорт
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