Украина, несмотря на запрет, пустила к себе российский самолет

В воздушное пространство Украины пустили самолет российской авиакомпании «Глобус». Это произошло несмотря на существующий запрет на авиасообщение между странами.

Российский самолет был пущен на Украину 7 августа связи с необходимостью обойти зону активной грозовой деятельности в Словакии и Белоруссии. Лайнер, следовавший из итальянского Бари в Москву, находился в воздушном пространстве Украины 26 минут, сообщает «Украэрорух».

Напомним, что прямые авиаперелеты между Россией и Украиной отсутствуют с октября 2015 года. Чтобы попасть в Киев россиянам приходится летать через Минск.