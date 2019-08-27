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Дипломат назвал количество боевиков ИГ в Сирии

23:39, 27.08.2019
Дипломат назвал количество боевиков ИГ в Сирии
Фото: piaxabay.com

Общее число террористов группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Сирии на данный момент составляет около 3 тыс. человек.

В это число входят и сторонники группировки, пишет «РИА Новости» со ссылкой на слова зампостпреда РФ при ООН Геннадия Кузьмина.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна может освободить удерживаемых террористов группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в случае, если Европа откажется их забирать. По его словам, США удерживают «тысячи боевиков» ИГ.

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