Как в театре имени Камала применяются рабочие профессии — видео

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В Татарском государственном академическом театре имени Галиаскара Камала работают несколько представителей рабочих профессий для того, чтобы на месте делать различные декорации, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В мастерских театра делают различный реквизит для постановок, включая сцены, а также костюмы. Над ними трудятся столяры, конструкторы, бутафоры, декораторы, художники по гриму, костюмам. Все работы выполняются вручную.

«В первую очередь художник сдает макет в масштабе 1:20 и эскиз. После этого всем цехам раздается работа», — сообщил заведующий художественно-постановочной частью театра имени Г. Камала Ильназ Хайбуллин.