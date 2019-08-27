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Минпромторг назвал преждевременными разговоры о покупках Турцией российских истребителей

20:56, 27.08.2019
Минпромторг назвал преждевременными разговоры о покупках Турцией российских истребителей
Фото: kremlin.ru

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что преждевременно говорить о покупках Турцией российских истребителей.

«О покупках говорить пока рано, было ознакомление»,— сказал он журналистам на авиасалоне МАКС-2019 (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, что президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган посетили сегодня авиасалон МАКС-2019 в Жуковском. Турецкому лидеру показали самолеты Су-57, Су-35, Ка-62 и казанский вертолет Ми-38.

Эрдоган спросил, можно ли его приобрести Су-57, на что Путин ответил: «Можете купить». Мантуров добавил, что купить Су-57 можно «чуть попозже».

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