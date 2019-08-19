Правительство предложило допустить иностранные компании к освоению шельфа

Вице-премьер Юрий Трутнев предложил президенту РФ Владимиру Путину для активизации развития нефтегазовых проектов на шельфе внедрить в России норвежскую шельфовую модель.

Она предполагает, что у местной госкомпании остается 30% доли в подобных проектах, а остальные доли могут получить частные компании и иностранцы, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с текстом письма Трутнева.

Также вице-премьер предложил построить российскую буровую платформу ледового класса за 100 млрд рублей для сдачи ее в аренду нефтегазовым компаниям, работающим в Арктике.

На данный момент по закону «О недрах» разрабатывать шельф России могут только «Роснефть» и «Газпром».

Ранее сообщалось, что в России могут создать новое ведомство для надзора за добычей на шельфе.

