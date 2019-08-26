Кремль подтвердил посещение Путиным закрытия WorldSkills в Казани

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что завтра глава государства Владимир Путин прибудет в Казань на церемонию закрытия WorldSkills.

«Завтра закрывается WorldSkills в Казани, Путин там будет», — передает ТАСС слова Пескова.

Он подчеркнул, что завтра у президента напряженный день. Ожидается визит президента Турции Реджепа Эрдогана. Лидеры двух стран проведут переговоры о ситуации на Ближнем Востоке в целом и в Сирии в частности. Также они вдвоем посетят авиасалон МАКС в Жуковском. А вечером Путин будет уже в Казани.

Напомним, что в начале августа президент Татарстана Рустам Минниханов уже говорил, что Путин должен посетить закрытие WorldSkills 2019 в Казани. Открывал мировой чемпионат рабочих профессий премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.