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Глава судейства РФС о работе арбитра на «Ростов» — «Рубин»: «Мешков провел суперматч»

18:47, 27.08.2019
Глава судейства РФС о работе арбитра на «Ростов» — «Рубин»: «Мешков провел суперматч»
Фото: Спорт-Экспресс

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров похвалил работу арбитра матча «Ростов» — «Рубин» Виталия Мешкова.

«На одном дыхании прошел матч «Рубин» — «Ростов», Мешков провел просто суперматч, давал командам играть, почти без свистков. Но не стоит выхватывать один тур. Надо оценивать весь сезон. Но футбол состоит из ошибок. Итоги будем делать по окончанию», — передает слова Егорова Sport24.

Отметим, что победный мяч был забит при спорном моменте с положением вне игры, который вызвал массу нареканий со стороны различных экспертов.

СпортФутбол Татарстан
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