Создатели фильма «Команда мечты» рассказали о гонораре Тагира Метшина за съемки в ленте

Фото: Ринат Назметдинов

Гонорар Тагира Метшина за съемки в фильме «Команда мечты» был на уровне начинающего актера. Об этом журналистам рассказал генеральный продюсер Филипп Абрютин на предпремьерном показе ленты, который прошел в кинотеатре имени Ленина.

— Его гонорар был на уровне начинающего актера. Мы понимаем, что есть актеры, у которых много ролей и на них зритель приходит. А есть актеры, которые снимаются первый или второй раз. У Тагира, как и у других начинающих актеров, были примерно одинаковые гонорары, — рассказал генеральный продюсер фильма «Команда мечты» Филипп Абрютин.

Для Тагира Метшина это была первая работа в кино, и в ней он сыграл одну из главных ролей. В широкий прокат картина выходит 29 августа.

Ранее сын мэра Казани объявил конкурс для девушек, желающих сняться в роли его девушки в фильме. Они должны были выложить свое фото в купальнике. Победительницей Метшин признал Гузель Батыршину.