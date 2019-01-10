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Роль девушки Тагира Метшина в фильме «Команда мечты» исполнит Гузель Батыршина

11:31, 10.01.2019
Роль девушки Тагира Метшина в фильме «Команда мечты» исполнит Гузель Батыршина
Фото: скриншот instagram.com

Роль Агаты в фильме «Команда мечты», где главного героя по имени Артур будет играть сын мэра Казани Тагир Метшин? исполнит Гузель Батыршина. Об этом сообщается в аккаунте фильма в Instagram.

Ранее Тагир Метшин объявил в Instagram конкурс на роль его девушки в фильме «Команда мечты». Для этого Метшин предложил девушкам выложить фотографии в купальнике с хештегом #агатаизкомандымечты. Сам юноша играет в ленте роль жокея по имени Артур.

Фильм «Команда мечты» появится на широких экранах 7 марта этого года, трейлер к нему вышел на youtube-канале летом 2018 года.

ОбществоКультура Татарстан
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