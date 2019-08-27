Роструд запустит платформу подбора стажировок для студентов
Роструд запустит новый сервис на портале «Работа в России». Он должен стать платформой по подбору стажировок для российских студентов.
«Многие молодые люди желают получить не только академические знания, но и практику. Такие дополнительные возможности значительно ускоряют и облегчают выход человека на рынок труда», — заявил замглавы ведомства Денис Васильев на чемпионате WorldSkills в Казани.
Он подчеркнул, что платформа может заработать уже к концу 2019 года.
Васильев отметил, что в настоящее время порядка 2 млн пользователей создали на портале личные кабинеты. По его словам, на ресурсе на данный момент более 30 тысяч предложений по стажировкам.ОбществоВласть Татарстан
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