Роструд запустит платформу подбора стажировок для студентов

Роструд запустит новый сервис на портале «Работа в России». Он должен стать платформой по подбору стажировок для российских студентов.

«Многие молодые люди желают получить не только академические знания, но и практику. Такие дополнительные возможности значительно ускоряют и облегчают выход человека на рынок труда», — заявил замглавы ведомства Денис Васильев на чемпионате WorldSkills в Казани.

Он подчеркнул, что платформа может заработать уже к концу 2019 года.

Васильев отметил, что в настоящее время порядка 2 млн пользователей создали на портале личные кабинеты. По его словам, на ресурсе на данный момент более 30 тысяч предложений по стажировкам.