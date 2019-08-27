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Роструд запустит платформу подбора стажировок для студентов

16:57, 27.08.2019
Роструд запустит платформу подбора стажировок для студентов
Фото: gov.ru

Роструд запустит новый сервис на портале «Работа в России». Он должен стать платформой по подбору стажировок для российских студентов.

«Многие молодые люди желают получить не только академические знания, но и практику. Такие дополнительные возможности значительно ускоряют и облегчают выход человека на рынок труда», — заявил замглавы ведомства Денис Васильев на чемпионате WorldSkills в Казани.

Он подчеркнул, что платформа может заработать уже к концу 2019 года.

Васильев отметил, что в настоящее время порядка 2 млн пользователей создали на портале личные кабинеты. По его словам, на ресурсе на данный момент более 30 тысяч предложений по стажировкам.

ОбществоВласть Татарстан
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