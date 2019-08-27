Соцсети: в Казани Hyundai зажало между троллейбусом и «Газелью»
В Казани на улице Фучика произошло ДТП. Столкнулись «Газель», Hyundai и троллейбус 5-го маршрута.
Очевидцы опубликовали снимки с места аварии в соцсетях.
Судя по фотографиям, ДТП произошло возле перекрестка улиц Фучика и Кул Гали. Наибольшие повреждения получил легковой автомобиль. Его зажало между троллейбусом и «Газелью». Серьезные вмятины остались с обоих боков машины. От удара «Газель» врезалась в столб.ПроисшествияАвто Татарстан
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