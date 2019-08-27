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Соцсети: в Казани Hyundai зажало между троллейбусом и «Газелью»

15:14, 27.08.2019
Соцсети: в Казани Hyundai зажало между троллейбусом и «Газелью»

В Казани на улице Фучика произошло ДТП. Столкнулись «Газель», Hyundai и троллейбус 5-го маршрута.

Очевидцы опубликовали снимки с места аварии в соцсетях.

Судя по фотографиям, ДТП произошло возле перекрестка улиц Фучика и Кул Гали. Наибольшие повреждения получил легковой автомобиль. Его зажало между троллейбусом и «Газелью». Серьезные вмятины остались с обоих боков машины. От удара «Газель» врезалась в столб.

ПроисшествияАвто Татарстан
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