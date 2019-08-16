Владимир Тарасенко: «Бурдасов спрашивал меня об НХЛ, надеюсь, он получит шанс»

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Нападающий «Сент-Луиса» и сборной России по хоккею Владимир Тарасенко рассказал о желании игрока «Салавата Юлаева» Антона Бурдасова перейти в клуб из НХЛ.

«Мы общаемся с Бурдасовым, он немного спрашивал об НХЛ. Будем надеяться, у него будет шанс поиграть в лиге. В течение моего пребывания в «Сент-Луисе» и Панарин мог перейти к нам, и другие ребята.

Хорошо, когда в команде есть друг, но все, что ни делается, — все к лучшему. Мы выиграли Кубок Стэнли, а значит, все так, как и должно быть. Когда Панарин мог перейти в «Сент-Луис»? Это было давно, но почему-то не срослось», — передает слова Тарасенко Sport24.