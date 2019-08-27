Александр Мостовой: «Победный гол «Спартака»? Виноват Рыжиков — совершенно легкий удар»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу московского «Спартака» над «Крыльями Советов» в Самаре в рамках чемпионата РПЛ.

— Разделяете восторги ряда экспертов по поводу игры и победного гола Тила во встрече с волжанами?

— Нет. Пока рановато делать выводы и расточать комплименты. Что касается игры в Самаре, большую часть времени Тил не был заметен. Иногда даже думал, что он не участвует в матче. Нет, это не в упрек голландцу. Просто констатирую факт.

— Но при этом на его счету победный гол.

— Да. Но нужно заметить, что 80 процентов для успеха в эпизоде сделал Бакаев: получил мяч в центре, двоих прошел, третьего обыграл и покатил Тилу. Гус в свою очередь сделал хорошее движение и ударил. Но, честно говоря, не снимал бы вины и с голкипера «Крыльев» Рыжикова.

— Почему?

— Совершенно легкий удар. Да, Тил пробил из-под защитника, но ведь несильно. Вратарь должен был прыгать и отбивать, — сказал Мостовой.