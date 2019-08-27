Экс-проректора ТИПКА в Верховном суде РТ будут защищать три адвоката

Фото: "Реальное время"

Не желает сидеть в колонии 3,5 года за продажу липовых и настоящих дипломов экс-проректор Татарского института переподготовки кадров агробизнеса (ТИПКА) Элеонора Хафизова. Сегодня Верховный суд РТ приступил к изучению апелляционных жалоб на ее приговор, передает с заседания журналист «Реального времени».



Приговор Приволжского райсуда Казани по делу Хафизовой оспорили сама осужденная и три защитника — лишь один из них представлял ее интересы в районном суде. Еще два подключились в апелляции. Один из них вчера уведомил суд о болезни и просил не рассматривать дело без него. В результате заседание отложили.

Напомним, в суд дело экс-проректора и ее знакомой из КНИТУ-КХТИ Натальи Шигаповой ушло по 11 эпизодам взяток, мошенничества и покушение на таковое. В деле фигурировали поддельные документы о высшем образовании в КХТИ, КАИ и Казанском медуниверситете, а также настоящий диплом ТИПКА. В числе покупателей выступали имам мечети «Марджани» Рамиль хазрат Мингараев и его водитель.

Суд часть эпизодов по продаже липовых документов о высшем образовании прекратил за примирением сторон и погашением ущерба, а часть переквалифицировал.

В итоге уголовное преследование Шигаповой было прекращено с назначением штрафа в 200 тысяч рублей, а вот Хафизовой дали реальный срок и штраф 200 тысяч рублей. Под стражу ее взяли в зале суда.