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В России утвердили концепцию развития волонтерства

12:56, 27.12.2018

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении концепции развития волонтерства в стране до 2025 года.

Согласно документу, концепция определяет основные направления развития волонтерства в целях обеспечения подхода к мерам поддержки добровольческих инициатив.

«Концепцией развития добровольчества (волонтерства) в России до 2025 года предусматривается развитие методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки деятельности по привлечению волонтеров к работе в учреждениях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, оказанию помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций», — сообщается на сайте правительства.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанских волонтеров с Днем добровольца (волонтера).

Напомним, указ о праздновании Дня волонтера 5 декабря президент России Владимир Путин подписал в прошлом году.

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