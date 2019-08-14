Зоопарк Казани рассчитывает бесплатно получить шимпанзе и горилл

Казанский зооботсад состоит в Европейской ассоциации зоопарков и рассчитывает получить от организации животных бесплатно. Заявки на шимпанзе и горилл по программе сохранения редких видов уже поданы.

«Но в таком случае кураторы этих видов животных должны обязательно приехать в Казань и лично осмотреть условия, которые мы подготовили. Мы претендуем на шимпанзе и на горилл», — передает «Татар-информ» слова замдиректора Казанского зоопарка Гузель Горбаневой.

Она подчеркнула, что бесплатно предоставляются только животные. Принимающая сторона должна взять на себя расходы на доставку, таможенные операции и прочее.

«А это тоже огромные деньги — будем обращаться к спонсорам», — добавила замдиректора зоопарка.

Горбанева отметила и тот факт, что за гориллами стоит большая очередь.

Ранее сообщалось, что вход в новую часть зоопарка, получившую название «Река Замбези», будет стоить 250 рублей.