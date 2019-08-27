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Мария Шарапова в двадцатый раз уступила Серене Уильямс и вылетела из US Open

08:25, 27.08.2019
Мария Шарапова в двадцатый раз уступила Серене Уильямс и вылетела из US Open
Фото: twitter.com/WTA_insider

Российская теннисистка Мария Шарапова уступила в первом круге Открытого чемпионата США (US Open) американке Серене Уильямс.

Россиянка смогла взять всего лишь два гейма и завершила встречу со счетом 6:1, 6:1. Это уже двадцатая победа Уильямс над Шараповой. Счет личных встреч теперь составляет 2:20, Шарапова не обыгрывала американку с ноября 2004 года.

После этого поражения российская покинет топ-100 теннисисток мира.

СпортОбщество
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