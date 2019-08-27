Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз по росту доходов россиян

Минэкономразвития РФ понизило прогноз по росту реальных доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%.

Однако в 2020 году рост доходов россиян достигнет 1,5% из-за усиления экономического роста и инвестиционной активности, рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, его слова передает ТАСС.

Ранее глава ведомства прогнозировал, что в 2019 году уровень бедности в России составит 12,5% и к 2024 году сократится до 6,6%. Прогноз министерства предполагает постепенное снижение бедности с 11,7% в 2021 году до 6,6% в 2024 году.

