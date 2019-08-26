Минэкономразвития спрогнозировало снижение уровня бедности к 2024 году

В 2019 году уровень бедности в России составит 12,5% и к 2024 году сократится до 6,6%. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

Прогноз министерства предполагает постепенное снижение бедности с 11,7% в 2021 году до 6,6% в 2024 году, пишет «РИА Новости».

Ранее глава Минтруда Максим Топилин прокомментировал опубликованные данные Росстата, по которым доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года выросла до 14,3%. По его словам, увеличение числа бедных россиян связано с изменением методики подсчета и невысокой индексацией зарплат отдельных категорий бюджетников.