Путин поправил слова Хабирова о продуктовом эмбарго России
Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым заявил, что продовольственное эмбарго является не санкциями, а ответными мерами.
Хабиров заявил, что в регионе поддерживают эмбарго.
«Селяне так и говорят: «Вы держитесь там, держите эти санкции, потому что это правда работает», — цитирует его пресс-служба Кремля.
После этого Путин поправил врио главы Башкирии.
«Это не санкции — это ответные меры», — отметил президент.
Напомним, что в 2014 году был введен запрет на ввоз в Россию ряда продуктов из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Продуктовое эмбарго стало ответом Москвы на санкции, принимаемые этими странами в отношении РФ.
В июне президент России Владимир Путин продлил действие продуктового эмбарго на период с 1 января по 31 декабря 2020 года. Он заявлял, что Россия выиграла от санкций и антисанкций, поскольку научилась производить многие товары самостоятельно.ОбществоВласть Башкортостан
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