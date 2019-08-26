Путин поправил слова Хабирова о продуктовом эмбарго России

Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым заявил, что продовольственное эмбарго является не санкциями, а ответными мерами.

Хабиров заявил, что в регионе поддерживают эмбарго.

«Селяне так и говорят: «Вы держитесь там, держите эти санкции, потому что это правда работает», — цитирует его пресс-служба Кремля.



После этого Путин поправил врио главы Башкирии.

«Это не санкции — это ответные меры», — отметил президент.

Напомним, что в 2014 году был введен запрет на ввоз в Россию ряда продуктов из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Продуктовое эмбарго стало ответом Москвы на санкции, принимаемые этими странами в отношении РФ.

В июне президент России Владимир Путин продлил действие продуктового эмбарго на период с 1 января по 31 декабря 2020 года. Он заявлял, что Россия выиграла от санкций и антисанкций, поскольку научилась производить многие товары самостоятельно.