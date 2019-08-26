На WorldSkills предложили принять Казанскую декларацию

Россия на саммите министров в ходе 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills в столице Татарстана предложила принять Казанскую декларацию. Документ позволит выявить лучшие практики подготовки кадров, которые будут полезны в каждой стране.

В секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой отметили, что декларация предполагает выработку единых подходов к оценке качества подготовки специалистов в области среднего профессионального образования. Проект документа взял за основу пять принципов: навыки будущего для каждого, осознанное развитие, равные и справедливые возможности, мобильность компетенций, а также признание ценностей и уважение личности, пишет ТАСС.

Сами участники саммита поддержали эту инициативу.

Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что движение WorldSkills дало толчок развитию образования в России. Она назвала улучшение стандартов профобразования главным результатом вхождения страны в движение.