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В Казани временно закроют часть набережной озера Кабан

17:10, 15.08.2019
В Казани временно закроют часть набережной озера Кабан
Фото: скриншот

С 14 августа в Казани временно закрыли некоторые участки набережной озера Кабан. Это связано с тем, что настил набережной покрывают защитной декоративной пропиткой для защиты от деформации, влаги и грязи.

Доступ к уже обработанным участкам открывают не сразу после работ, потому что материалу требуется 12 часов, чтобы полностью высохнуть после нанесения специального состава, сообщила администрация набережной в Instagram.

Отмечается, что все запланированные мероприятия пройдут на набережной вовремя.

Ранее на набережной озера Кабан в Казани сменили плей-лист.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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