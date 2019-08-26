«Страховой случай не должен менять образ жизни клиента» — Олег Овсяницкий

Фото: пресс-служба компании САО «ВСК»﻿

Генеральный директор САО «ВСК» Олег Овсяницкий рассказал о страховом рынке сегодня и его перспективах.

С 2012 года количество страховых компаний сократилось более чем в 2,5 раза. Этому способствовало ужесточение требований регулятора и добровольный отказ страховщиков от страховой деятельности. Сегодня более 70% объемов страхового бизнеса приходится на ТОП-10 крупнейших компаний. Все это ведет к ужесточению конкуренции, часть крупных страховщиков в борьбе за клиента в ущерб бизнесу снижают тарифы.

«Для себя мы выбрали честную тарифную политику с конкурентными ценами, предоставление удобного и качественного сервиса и построение долгосрочных отношений с клиентами, многие из которых страхуются в ВСК много лет», — рассказал в интервью журналу «Эксперт» генеральный директор САО «ВСК» Олег Овсяницкий.

По его словам, задача страховщика — сохранить привычный образ жизни клиента, сэкономить ему время, предоставить удобный качественный сервис и надежную защиту. Страховщик должен стать партнером, который берет на себя все заботы по восстановлению утраченного имущества, помогает следить за состоянием здоровья и при необходимости предлагает готовые решения для устранения последствий сложных ситуаций и возвращения к привычному образу жизни.

Клиентам необходимо, чтобы продукты страховых компаний решали конкретные жизненные задачи. Сегодня стратегическая задача ВСК заключается в построении экосистемы, которая позволит предоставлять клиентам комплексные страховые решения и высокий уровень сервиса. Современный мир меняется гораздо быстрее, чем несколько лет назад, создаются новые технологии, увеличивается ритм жизни. Это влечет за собой появление новых видов рисков и, соответственно, формирует потребность в их защите.

«В этом году ВСК запустила порядка 10 новых для рынка продуктов, многие из которых до сих пор уникальны. Например, наш продукт «Домашний помощник», где кроме страхования квартиры и непредвиденных расходов в неблагоприятных жизненных ситуациях, клиент получает услуги уборки, мойки окон, мелкого ремонта в квартире, а также личного помощника по любым вопросам ЖКХ. Или продукт «Сборная здоровья», программа которого предусматривает комплексную защиту для детей от критических заболеваний, несчастных случаев, включая риск спортивных травм, и сервисы ежедневного пользования», — рассказал Олег Овсяницкий.

Материал подготовлен при поддержке пресс-службы компании САО «ВСК»