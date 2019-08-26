Rambler и владелец re:Store начнут продавать игрушки в кинотеатрах
Сеть кинотеатров «Кино OKKO» (входит в Rambler) и Inventive Retail Group запустят проект по продаже коллекционных игрушек в виде героев кино и мультфильмов. Сеть магазинов получит название «Киногерои».
«Продукция, связанная с героями кино, особенно с известными кинофраншизами, рассчитана на импульсивные покупки посетителей кинотеатра», — приводит РБК слова гендиректора «Кино OKKO» Алексея Васясина.
Около 70% ассортимента будет связано с самыми популярными кинофраншизами. Основная целевая аудитория проекта — дети и тинейджеры.
«Кино OKKO» должно объединить все объекты сетей «Синема парк» и «Формула кино». Кинонаправление принадлежит структурам миллиардера Александра Мамута.
Inventive Retail Group управляет такими сетями, как re:Store (один из крупнейших продавцов техники Apple)‚ Samsung, Sony, LEGO и Nike.БизнесРозничная торговля
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