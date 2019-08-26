Гендиректор «Крыльев» о невызове Соболева в сборную: «Рано или поздно он там будет»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков отреагировал на отсутствие форварда самарцев Александра Соболева в составе сборной России по футболу на матчи против Шотландии и Казахстана.

«Состав сборной определяет главный тренер и тренерский штаб. Александр этот сезон начал мощно. И если он будет двигаться в том же направлении, то обязательно получит вызов в сборную. Видимо, ему надо еще больше доказывать свой класс. У парня есть все шансы попасть в сборную в будущем. Уверен, что рано или поздно он будет там», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом Sport24.

Нападающий «Крыльев Советов» Соболев возглавляет гонку бомбардиров РПЛ в текущем сезоне. В его активе 6 забитых голов и 2 голевые передачи в 7 матчах.

Напомним, сегодня был опубликован список игроков, вызванных в сборную России на матчи против команд Шотландии и Казахстана.