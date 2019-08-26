Исследование: россиянам не удается отказаться от использования гаджетов летом

Россиянам близка идея летнего диджитал-детокса, от есть отказа от использования средств связи, говорится в исследовании Mail.ru. Чуть больше половины пользователей рунета (52%) сказали, что летом стараются отключаться от средств связи и проводить больше времени на природе. 71% ответили, что предпочли бы интернету общение с родственниками или чтение книги.

Однако осуществить эту идею удается далеко не всем. Только 17% участников опроса сказали, что летом действительно выходят в интернет реже, тогда как 69% делают это так же часто, как в остальное время, а 14% — даже чаще. Больше половины опрошенных (58%) сказали, что не готовы делать перерыв в использовании гаджетов летом. А 63% считают, что интернет на даче им необходим не меньше, чем в городе.

Пользователи рунета заявили, что хотели бы пользоваться интернетом на даче активнее — об этом заявили 62% опрошенных. Больше половины респондентов (59%) хотели бы иметь в распоряжении интернет-сервисы, которыми обычно пользуются в городе. В тройку лидеров вошли приложения заказа такси (54%), доставки еды (36%) и продуктов из онлайн-супермаркетов (28%).

Напомним, другое недавнее исследование Mail.ru показало, что большинство россиян в случае болезни не ходят к врачам, а сами подбирают себе лекарства.

