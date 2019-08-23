Опрос показал, что большинство россиян занимаются самолечением

Около 60% россиян в случае болезни не ходят к врачам, а сами подбирают себе лекарства. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала «Здоровье Mail.ru», который был проведен с 14 по 19 августа среди 11,7 тыс. человек.

Так, 74% жителей России ходят к врачам только при странных для них симптомах или тяжелом состоянии. При этом 31% опрошенных хотя бы раз обращались к знахарям и целителям.

Еще 5% россиян лечатся только гомеопатией, биологически активными добавками и народными средствами, пишет ТАСС.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что за последние 13 лет россияне стали чаще пользоваться платными медицинскими услугами. Если в 2006 году частные поликлиники и больницы посещали только 6% пациентов, то в 2019 году уже 15%.