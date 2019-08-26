Путин проведет совещание по реальному сектору экономики

Президент РФ Владимир Путин сегодня проведет совещание по экономическим вопросам. Оно затронет вопросы развития реального сектора.

«Это одно из традиционных совещаний, которые проводит президент. Как правило, они проводятся для того, чтобы оценить положение и перспективы развития реального сектора экономики, посмотреть основные драйверы роста, проблемные точки и так далее», — передает ТАСС слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он сообщил, что обсуждать проблемы экономики Путин будет с министром финансов Антоном Силуановым, главой МЭР РФ Максимом Орешкиным, председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной, помощником президента Андреем Белоусовым и главой администрации президента Антоном Вайно.