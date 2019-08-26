Уфимец Василевский — лучший голкипер по версии NHL Network
Уфимский вратарь клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский был признан лучшим голкипером НХЛ по версии экспертов NHL Network.
Второе место в списке занял другой российский страж ворот клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский, третий — Бен Бишоп из «Далласа».
Также в десятку вошли Кэри Прайс («Монреаль»), Туукка Раск («Бостон»), Марк-Андре Флери («Вегас»), Брэйден Холтби («Вашингтон»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Пекка Ринне («Нэшвилл») и Джон Гибсон («Анахайм»).
Напомним, в конце июня Василевский выиграл приз «Лучшему вратарю сезона-2018/19 НХЛ».СпортХоккей Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым