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Уфимец Василевский — лучший голкипер по версии NHL Network

13:49, 26.08.2019
Уфимец Василевский — лучший голкипер по версии NHL Network
Фото: nhl.ru

Уфимский вратарь клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский был признан лучшим голкипером НХЛ по версии экспертов NHL Network.

Второе место в списке занял другой российский страж ворот клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский, третий — Бен Бишоп из «Далласа».

Также в десятку вошли Кэри Прайс («Монреаль»), Туукка Раск («Бостон»), Марк-Андре Флери («Вегас»), Брэйден Холтби («Вашингтон»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Пекка Ринне («Нэшвилл») и Джон Гибсон («Анахайм»).

Напомним, в конце июня Василевский выиграл приз «Лучшему вратарю сезона-2018/19 НХЛ».

СпортХоккей Башкортостан
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