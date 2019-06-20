Уфимец Андрей Василевский выиграл приз лучшему голкиперу сезона в НХЛ

Вратарь «Тампа-Бэй» и воспитанник уфимского хоккея Андрей Василевский признан лучшим хоккеистом в своем амплуа по итогам сезона. 24-летний россиянин стал обладателем «Везина Трофи». Приз присуждается лучшему вратарю НХЛ.

На награду также претендовали Бен Бишоп из «Далласа» и Робин Ленер, выступающий за «Айлендерс». Василевский завоевал «Везина Трофи» впервые в своей карьере. Из числа россиян этот приз ранее получал только вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский, становившийся лауреатом в 2013 и 2017 годах.

Как сообщает ESPN, Василевский получил 28 первых мест из 31 в опросе, определявшем лучшего вратаря. Андрей стал лучшим вратарем регулярного чемпионата по количеству побед (39). В прошлом сезоне трофей достался голкиперу «Нэшвилла» Пекка Ринне.