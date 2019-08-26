Цены на нефть снижаются из-за опасений за мировую экономику

Сегодня утром снижаются цены на нефть из-за опасений за мировую экономику и спрос на сырье. Это произошло после нового обострения торгового конфликта между США и Китаем.

Так, по состоянию на 7.57 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,02%, до 58,2 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,24%, до 53,51 доллара за баррель, передает «Прайм».

Напомним, эскалация торгового конфликта между США и Китаем произошла в конце прошлой недели, когда Китай объявил о введении дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Пошлины вводятся с 1 сентября и 15 декабря в ответ на решение США ввести пошлины на китайские товары объемом 300 миллиардов долларов.