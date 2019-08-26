В исполкоме Казани рассказали, как относятся к созданию Ассоциации автотранспортных предприятий

В исполнительном комитете города Казани считают, что оценивать деятельность ассоциации автотранспортных предприятий РТ (АТП РТ) преждевременно.

«Комитет по транспорту города Казани приветствует любые решения, которые направлены на улучшение качества обслуживания населения в городском пассажирском транспорте. Однако оценивать деятельность Ассоциации можно будет только по итогам проведенной работы.

Муниципальные предприятия городского пассажирского транспорта Казани вступают в Ассоциацию по собственной инициативе», — говорится в ответе на официальный запрос «Реального времени».

Напомним, казанские перевозчики создали Ассоциацию автотранспортных предприятий РТ, чтобы наладить обратную связь с населением и совместно решать возникающие проблемы. Ассоциацию возглавил бывший журналист «ТНВ» и «Эфира» Сергей Темляков.