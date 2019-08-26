Председателем Всемирного форума татарской молодежи стала Ленария Муслюмова

Новым председателем форума татарской молодежи стала и. о. председателя Ленария Муслимова.

Голосование состоялось вчера на IX внеочередном заседании форума, который прошел в Иннополисе в рамках Образовательного форума для руководителей татарских молодежных организаций, сообщается на официальном сайте форума.



Другие кандидатуры среди участников во время голосования не выдвигались.

Кандидатуру Муслюмовой предложил экс-председатель ВФТМ Табрис Яруллин, который возглавлял его с 2012 года и уволился в июне 2019-го по собственному желанию.

В ходе заседания были внесены изменения в Устав. Если ранее председатель Форума избирался Советом раз в два года, то теперь он сможет быть переизбранным. Максимальный срок непрерывной деятельности в качестве председателя будет составлять восемь лет.

Ленария Муслимова — уроженка Башкортостана. Окончила филологический факультет КФУ. Начала работать в Конгрессе татар еще во время учебы. Владеет турецким и арабским языками.

