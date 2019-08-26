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Бугульминский детсад признан одним из лучших в России

07:18, 26.08.2019
Бугульминский детсад признан одним из лучших в России
Фото: pixabay.com

Бугульминский детский сад общеразвивающего вида №35 «Дельфин» стал победителем всероссийского конкурса «Лучшие детские сады России».

Целью конкурса было поощрение 500 лучших детских учреждений России.

Мероприятие проходило в публичном выставочном формате с 21 февраля по 23 мая этого года, сообщает «Бугульминская газета».

Конкурс проводится Федеральным экспертным советом системы образования с учетом рекомендаций Минпросвещения России, международного опыта и практики российских исследований качества дошкольного образования.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах открылись 4 новых детских сада. Они построены в рамках проекта «Демография». Благодаря запуску новых дошкольных учреждений создано 1 440 мест, из них 780 в яслях. В двух из шести детских садов будут созданы группы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

ОбществоОбразование Татарстан
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