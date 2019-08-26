В Британии закрасили работу Бэнкси, посвященную Brexit

В Британском городе Дувре коммунальщики закрасили работу самого известного уличного художника — Бэнкси. Он нанес граффити на стену дома в мае 2017 года.

Рисунок был посвящен выходу Великобритании из Евросоюза. Стоимость работы эксперты оценивали в 1 млн фунтов ($1,23 млн).

Сотрудник расположенной неподалеку закусочной подтвердил, что изображение целенаправленно закрасили.

«Приехали рабочие и со вчерашнего дня начали его замазывать. Сегодня днем оно уже исчезло наполовину. Видимо, уже закончили», — передает его слова ТАСС.

Проходивший мимо фотограф, пришедший сделать несколько снимков работы Бэнкси на новый объектив, удивился произошедшему, допустив, что «граффити потеряли актуальность, поскольку, судя по всему, Brexit, против которого выступает художник, уже не остановить».