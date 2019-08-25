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В представительстве Индии на WorldSkills проводят бесплатные уроки йоги для всех желающих

16:49, 25.08.2019 Сюжет:  WorldSkills Kazan 2019
В представительстве Индии на WorldSkills проводят бесплатные уроки йоги для всех желающих
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Низамиев

На чемпионате WorldSkiils все желающие могут бесплатно позаниматься йогой. Занятия проводят на стенде Индии в течение всего дня. Йога-классы проходят на русском и английском языках.

«Приходят от 20 до 60 лет, чуть больше русских, но иностранцы тоже есть. Я даю базовую программу, то есть если вижу, что люди первый раз, то провожу ознакомительный урок со стандартным набором поз», — рассказала преподаватель йоги Алсу Учарова.

Напомним, что в Казани с 22 по 27 августа проводится чемпионат рабочих профессий WorldSkills-2019.

Общество Татарстан
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