Режиссер Игорь Хомский погиб в аварии

Фото: скриншот видеозаписи

Сегодня в результате ДТП скончался режиссер и актер Игорь Хомский. Он въехал на каршеринговом автомобиле в стоящий у обочины КАМАЗ.

По данным ТАСС, авария произошла в 06:00 (мск) в Юрьевском переулке Москвы.

В Сети уже появилось видео с места происшествия, его опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Игорь Хомский известен зрителю по фильмам «Очная ставка», «Неоконченный урок», «История N» и сериалу «Закон каменных джунглей».