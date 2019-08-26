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Синоптики Татарстана предупреждают о сильном ветре и снижении температуры

04:27, 26.08.2019
Синоптики Татарстана предупреждают о сильном ветре и снижении температуры
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 26 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Метеорологи считают, что днем осадков не будет.

Ветер северо-западный умеренный, утром местами сильный, порывами до 16 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +15°С до +20°С. В Казани прогнозируется от +16°С до +18°С. В Набережных Челнах термометры покажут 15—18 градусов тепла.

Общество Татарстан
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