Казань опередила другие города России по темпам роста цен на недвижимость

За год цены на недвижимость в Казани выросли на 33%. Это максимальный показатель среди других городов России.

По данным газеты «Коммерсант», в августе 2019 года средняя цена за 1 кв.м жилья в новостройках столицы Татарстана составила 90,8 тысячи рублей. При этом в августе 2018-го она составляла 68,2 тысячи рублей.

На втором месте по темпам роста стоимости недвижимости оказался Омск. Там за год цены выросли с 40,9 до 48,3 тысячи рублей за 1 кв.м. Таким образом они поднялись на 18%.

Третьим идет Красноярск, где 1 кв.м «первички» подорожал на 17%, с 53,7 до 63 тысяч рублей.

Лидером по дороговизне остается Москва. Там один «квадрат» стоит 191 тысячу рублей. Однако за год цены поднялись только на 10%. В Санкт-Петербурге же недвижимость стоит 124 тысячи за 1 кв.м, как и год назад.