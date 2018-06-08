Трамп призвал вновь принять Россию в G8

Россия должна вернуться в состав G8, из которой ее исключили после присоединения Крыма. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед поездкой в Канаду на саммит G7.

«Неважно, как это называется. Раньше это называли G8, теперь Россия вышла. Почему мы встречаемся без России? Я бы рекомендовал вернуть Россию за стол переговоров», — приводит слова американского лидера Fox News.



«Россия концентрируется на других, нежели G7, форматах», — прокомментировал ТАСС заявление Трампа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Группа семи» является международным клубом, объединяющим Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. Термин «большая восьмерка» стал продолжением «большой семерки». Россия входила в G8 до начала конфликта на Украине в 2014 году.