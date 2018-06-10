Путин о возвращении России в G8: мы оттуда не выходили

Президент России Владимир Путин, говоря о перспективах возвращения России в G8, заявил, что Россия не выходила из клуба и ждет лидеров «семерки» в Москве.



«Что касается возврата России в «семерку», «восьмерку» — мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть у нас, в Москве», — цитирует «Интерфакс» российского лидера.

При этом Путин заявил, что страны — участницы ШОС «уже больше, чем страны «семерки», по паритету покупательной способности, согласно данным МВФ.

«Если в расчете на душу населения, что называется, «семерочные» страны побогаче, но объем экономики в странах ШОС больше. Ну и количество населения, конечно, больше намного — половина населения земного шара», — отметил Путин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна вернуться в состав G8, из которой ее исключили после присоединения Крыма.