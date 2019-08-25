Стало известно, сколько россиян верят, что традиция тереть памятники приносит удачу

Фото: wikipedia.org Die letzte Liebe

Только четверть россиян верит, что прикасание к различным частям памятников приносит удачу.

«Более половины туристов (57%) заверили, что никогда так не делают, так как считают, что это наносит вред скульптуре. Остальные (43%) любят прикасаться к изваяниям, но по разным причинам. Так, 23% респондентов просто не могут удержаться, чтобы не потереть наудачу скульптуру. А 18% делают это осознанно: гладят не все скульптуры подряд, предварительно изучая, что кроется за ритуалом», — передает «РИА Новости» исследование сервиса путешествий Туту.ру.

Кроме того, 2% опрошенных даже специально строят свои маршруты так, чтобы на пути обязательно попадались «скульптуры удачи».

Как отметили в сервисе путешествий, из-за частых протираний у некоторых произведений искусства появляются отполированные места, и возникают споры: не пора ли запретить такие поглаживания, чтобы не разрушались памятники.

Ранее сервис «Туту.ру» определил самые популярные страны для отдыха этим летом у туристов по путевкам и в рамках самостоятельных поездок. В первом случае лидерами стали Турция, Россия Тунис, во втором — Армения, Узбекистан и Молдавия.

