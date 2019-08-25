Александр Бубнов: «Быстрый контратакующий футбол принесет успех «Рубину»

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч седьмого тура российской премьер-лиги «Ростов» — «Рубин».



"Прогноз: 2:3. Еще прошлой весной оба коллектива считались явно оборонительными, при составлении прогноза очевидно просматривалась линия «тотал меньше». Однако на старте нового сезона «Ростов» является одной из самых забивных команд, «Рубин» также стремится строить игру через контроль. Рискну предположить, что быстрый контратакующий футбол казанцев принесет успех», — сказал Бубнов.

Встреча между «Ростовом» и «Рубином» пройдет сегодня, 25 августа, в 19:00 по мск.